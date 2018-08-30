"Suu Çii istifa edebilirdi"

LONDRA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve zulmü karşısında istifa etmiş olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Hüseyin, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı soykırımla ilgili olarak Myanmar lideri Suu Çii'yi eleştirerek, "Bir şeyler yapabilecek pozisyondaydı. Sessiz kalabilir veya daha da iyisi istifa edebilirdi. Myanmar ordusunun sözcüsü olmasına gerek yoktu." dedi.

Hüseyin, Suu Çii'nin, ordunun yaptığı katliamları mazur göstermek yerine ev hapsine geri dönmeyi düşünmüş olması gerektiğini belirtti.

Suu Çii'nin Arakan'da yaşananları "yanlı bilgi buzdağı" ve "uydurma" diye nitelendirdiğini hatırlatan Hüseyin, "Bunun yerine 'Ülkenin kağıt üzerindeki lideri olmaya hazırım ama bu koşullarda değil. Çok teşekkürler, istifa ediyorum, ev hapsine geri dönüyorum' diyebilirdi." diye konuştu.