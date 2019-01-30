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Suuçtu şelâlesi beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu şelâlesi, kış aylarındaki manzarasıyla da görenleri büyülüyor.Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açıyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu şelâlesi, kış aylarındaki manzarasıyla da görenleri büyülüyor.
Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açıyor. Doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alan, etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu şelâlesi, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelale çevresinin yer yer yarım metrelik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.
Bursa’nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelâlenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak mevsimin güzelliğini yaşıyor. Arap turistlerin de rağbet ettiği Suuçtu, kış aylarında fotoğrafçıların ve doğa sporcularının da akınına uğruyor.

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