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Suuçtu Şelalesi'nde kış güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Suuçtu Şelalesi'nde kış güzelliği

Halil ÖZÇOBAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.
Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne devredilmesinin ardından marka tescili yapılarak çevre düzenlemesi gerçekleştirilen ve doğa dostu sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde de tabiatla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Çevresindeki kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan görüntü oluşturan şelalenin etrafı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Mustafakemalpaşa'ya 18 kilometre uzaklıktaki şelaleyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler hem doğayla baş başa kalıyor hem yürüyüş yapıyor hem de bol bol fotoğraf çektiriyor.

FOTOĞRAFLI

Suuçtu Şelalesi'nde kış güzelliği

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