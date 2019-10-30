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Suuçtu şelalesinde sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, doğal güzelliğiyle bilinen Suuçtu şelalesinde sonbaharın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü büyülüyor.İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan şelale, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, doğal güzelliğiyle bilinen Suuçtu şelalesinde sonbaharın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü büyülüyor.
İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan şelale, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Orman içi patika yolların yanı sıra Suuçtu şelalesinden akan suya düşen yapraklar seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. 38 metreden dökülen şelale aynı zamanda doğa fotoğrafçılarının da en çok uğradığı mekânların başında geliyor. Birbirinden füzel manzara fotoğraflarıyla o anları kayıt altına alan doğa fotoğrafçısı Yakup Altan, “Burası sonbaharla birlikte bambaşka bir görünüme bürünüyor. Her mevsimin ayrı güzelliği olsa da hazan mevsiminin renkleri su sesi ile birleştiğinde içinizi huzur kaplıyor” dedi.

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