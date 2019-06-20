"Suud el-Kahtani, Hariri'yi istifa etmesi için tehdit etti"

Suud el-Kahtani'nin Hariri'yi istifaya zorlama konusunda "şahsen aktif rol aldığına" yer verilen raporda, Kahtani'nin ayrıca tutuklanan altı kadın aktivisti "parçalara ayırarak tuvalete atmakla" tehdit ettiği öne sürüldü.

Raporda, Hariri'yi 2017 yılında Riyad'da bir hotel odasında "sorgulayan ve tehdit eden iki kişiden birisinin Kahtani" olduğu aktarıldı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporunda, Suudi Arabistanlı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Kahtani'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün yanı sıra, Hariri'nin 2017 yılında Suudi Arabistan ziyareti sırasındaki istifasıyla ilişkili olduğuna işaret edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporda, Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Suud el-Kahtani'nin, 2017 yılında Riyad ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yi "tehdit ederek istifaya zorladığı" belirtildi.

Macron daha sonra Suudi Arabistan'ın Hariri'yi zorla tuttuğunu söylemesine rağmen, Lübnan Başbakanı ve Suudi Arabistan yetkilileri bunu reddetmişti.

Lübnan başbakanından daha sonra haber alınamaması üzerine Suudi Arabistan makamlarının Hariri'yi zorla alıkoyduğu ve istifaya zorladığı iddiaları dolaşmıştı.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Ekim 2017'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, canlı yayında televizyonlara bağlanarak ülkesinin içinde bulunduğu şartlarla ilgili "İran ve Hizbullah'ı suçlayan" bir metin okuyarak istifa etmişti.

Callamard, raporunda, Kahtani'nin resmi görevlerinden alınmasının, "Suudi Arabistan hükümetinin Kahtani'nin cinayetteki ilişkisi ve sorumluluğunun itirafı" olarak niteledi.

-Trol ordusunun komutanı, Kahtani

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Suud el-Kahtani, cinayet haberlerinin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Buna rağmen, Suudi Arabistan'da devam eden yargılama sürecinde Kahtani'nin ismi zanlı listesinde yer almıyor ve uluslararası basındaki bazı iddialara göre Kahtani aynı görevine gayri resmi olarak devam ediyor.

Sosyal medyada özellikle Suudi Arabistan'ın Bin Selman liderliğindeki yeni yönetimine muhalif veya bu potansiyeldeki kişi ve kurumları karalayan, bunlara karşı ciddi bir kampanya yürüten "Elektronik Sinekler"in lideri olarak bilinen, "gizli enformasyon bakanı" Kahtani, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda bakan düzeyinde görev yapıyordu.

Kahtani, Kraliyet Mahkemesinde 10 yıl görev yaptı ve zamanla saray içindeki dinamiklere, bağlantı ve sırlara hakim olarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Kraliyet Divanı Danışmanı unvanıyla Veliaht Prens'in basın işleri ve imaj yönetimi çalışmalarını yöneten Kahtani, sosyal medyada kurduğu binlerce kişilik "trol ordusuyla" aralarında Kaşıkçı'nın da bulunduğu muhalifleri tehdit etti.