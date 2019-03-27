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Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

Ukaz gazetesi, Hani ez-Zahiri'nin kaleme aldığı "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makale yayımladı - Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi'nin imzasını taşıyan diğer bir makalede ise Osmanlı Cihan Devleti'nin ismi çarpıtılmaya çalışıldı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesi, Osmanlı Devleti'ni, terör örgütü DEAŞ'in sözde "devletine" benzetme iftirasında bulundu.

Ukaz gazetesi yazarlarından Hani ez-Zahiri'nin kaleme aldığı "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makaleyi yayımlayarak, Osmanlı'yı sömürgecilikle suçlamaya çalıştı.

Dünyanın, ABD'nin Golan Tepeleri kararına verilen tepkilere odaklandığı bugünlerde dikkati terör örgütü DEAŞ'a çekmek isteyen Zahiri'nin makalesinde, Osmanlı Devleti'ne yönelik iftiralar şöyle sıralandı:

"Daha önceki makalelerimde sürekli Ebubekir el-Bağdadi'nin devletinden, DEAŞ'ın ikinci devleti diye bahsettim. Çünkü DEAŞ'tan önce kuruluşu, suçları, katliamları ve hatta yıkılışından sonra askerlerini tıpkı fareler gibi Arap dünyasından çekme aşamalarından geçen bir devlet vardı.. O da kendini sahte bir şekilde Osmanlı Devleti olarak tanıtan ancak gerçekte DEAŞ'ın birinci devleti idi."

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi'nin "Yeni Osmanlı, atalarının imparatorluğunda ne arıyor?" başlığıyla yazdığı diğer bir makalede de Osmanlı tarihini iftiralarla çarpıtma cüretinde bulunuldu.

Osmanlı Devleti'nin ismini çarpıtmakla başlayan makalede, Osmanlı Hanedanı'ndan birtakım isimler aktararak İslami isimlerle uyuşmadığı dolayısıyla devletin kurucusu Osman Gazi'nin adını da "Utman" olarak tanıtmaya çalıştı.

Osmanlı Cihan Devleti ve Hanedanı'na çeşitli iftiralarda bulunmak için İslam karşıtı çok sayıda Avrupalı tarihçiden aktarma yapılan makalede, Türk milletlerinin İslam'ı gerçek anlamda benimsemediklerini ve eski putperest inançlarının kalıntılarıyla karışık bir inançla tarihlerini sürdürdükleri yalanına yer verildi.

Bunun da ötesine gidilerek Osmanlı Devleti'nin toplumlarda oluşturduğu kutuplaşmaların İslam dinini olumsuz etkilediği iddia edilen makalede, Osmanlı'nın Balkanlardaki savaşlarının İslam'ı yaymak için değil, ganimetleri elde etmek amacıyla yapıldığı şeklinde kuru iftiralarda bulunuldu.

Uzun süredir Türkiye'ye karşı asparagas haberlerle öne çıkan Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına 2017 yılında tepki gösteren Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarla dolu haberler yapmaya hız vermişti.

Son günlerdeki ABD'nin "Golan Tepeleri" kararına karşı tepkilerin yoğunlaşmasıyla birlikte yeniden harekete geçen Ukaz, dün ABD merkezli bir gazeteye dayandırarak verdiği haberde terör örgütü DEAŞ'ın para ve altınlarının Türkiye'ye intikal ettiği iftirasıyla algı oluşturmaya çalıştı.

Önceki yıl terör örgütü PKK'lı bir teröristle yaptığı uzun röportajı yayımlayarak skandal ifadeler kullanan Suudi Arabistan'ın yarı resmi gazetesi Ukaz, Türkiye ve Osmanlı Cihan Devleti aleyhindeki iftiralarla dolu makalelerin devamının geleceğine işaret etti.

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Suudi Arabistan ukaz gazetesi

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