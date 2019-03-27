Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesi, Osmanlı Devleti'ni, terör örgütü DEAŞ'in sözde "devletine" benzetme iftirasında bulundu.

Ukaz gazetesi yazarlarından Hani ez-Zahiri'nin kaleme aldığı "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makaleyi yayımlayarak, Osmanlı'yı sömürgecilikle suçlamaya çalıştı.

Dünyanın, ABD'nin Golan Tepeleri kararına verilen tepkilere odaklandığı bugünlerde dikkati terör örgütü DEAŞ'a çekmek isteyen Zahiri'nin makalesinde, Osmanlı Devleti'ne yönelik iftiralar şöyle sıralandı:

"Daha önceki makalelerimde sürekli Ebubekir el-Bağdadi'nin devletinden, DEAŞ'ın ikinci devleti diye bahsettim. Çünkü DEAŞ'tan önce kuruluşu, suçları, katliamları ve hatta yıkılışından sonra askerlerini tıpkı fareler gibi Arap dünyasından çekme aşamalarından geçen bir devlet vardı.. O da kendini sahte bir şekilde Osmanlı Devleti olarak tanıtan ancak gerçekte DEAŞ'ın birinci devleti idi."

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi'nin "Yeni Osmanlı, atalarının imparatorluğunda ne arıyor?" başlığıyla yazdığı diğer bir makalede de Osmanlı tarihini iftiralarla çarpıtma cüretinde bulunuldu.