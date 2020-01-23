Suud medyası Katar'a yönelik suçlayıcı dilden vazgeçmiyor

Suudi Arabistan ve Katarlı yetkililerden son aylarda karşılıklı ılımlı açıklamalar gelse de Suud resmi medyası Katar'a yönelik suçlayıcı üslubundan vazgeçmiyor.

Körfez bölgesi, yaklaşık 2,5 yıldır Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamalarıyla başlayan krize tanıklık ediyor.

Katarlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin son aylarda iki ülke arasında dolaylı temas kurulduğuna ilişkin açıklamaları krizin çözümü yolunda yeni bir aşamaya geçildiği yorumlarına yol açtı. Buna karşın henüz uzlaşı sağlandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

- Karşılıklı ılımlı açıklamalar

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Körfez krizinin başından bu yana ilk kez "iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini" ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani da 13 Aralık'ta, Suudi Arabistan ile aralarında bir iletişim kanalı olduğunu açıkladı.