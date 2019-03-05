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Suud trollerin yeni hedefi Süleyman Soylu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Suud troller, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşmasını, sosyal medyada Arapça alt yazıyla "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor" başlığıyla servis etti - Suud troller tarafından çarpıtılan konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece FETÖ değil, PKK konusunda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Eskidendi o. Haydi bakalım, dış ülkelerdeki PKK'lılar Türkiye'ye gelsin, havalimanında yakalıyoruz onları artık. Öyle hiçbir şeyden haberi olmayan Türkiye değil. Orada söyleyeceksin, gelip burada Antalya'da tatil yapacaksın... Eskidendi o işler, eskidendi" şeklinde ifadeler kullanmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşması, Suud troller tarafından, sosyal medyada, Arapça alt yazıyla, "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor." başlığıyla servis edildi.

Kaşıkçı cinayetini Türkiye'ye mal etmeye çalışan Suud trollerinin yeni hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Sosyal medya hesaplarında Soylu aleyhine paylaşımlarda bulunan Suud trolleri, bakanın İstanbul Eyüpsultan'da FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef aldığı konuşmasını Arap halkına yapmış gibi göstermeye çalıştı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması, "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor." başlığıyla sosyal medyadan Arapça alt yazı ile servis edildi.

- FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef almıştı

Bakan Soylu, Eyüpsultan'da 26 Şubat'ta yaptığı konuşmasında terör örgütlerini hedef alan konuşmasında şunları ifade etmişti:

"Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye'ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya'da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır. Aslında, şu anda da bize düşmanlık edebilen yok. Bunu böyle bilin."

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini anlatan Soylu, büyük devletlerin büyük sıkıntılara göğüs gerdiğini belirterek şunları kaydetmişti:

"Allah razı olsun, Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, İstihbarat Teşkilatımız, bu dördümüz, dışarıda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Sadece FETÖ değil, PKK konusunda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Eskidendi o. Haydi bakalım, dış ülkelerdeki PKK'lılar Türkiye'ye gelsin, havalimanında yakalıyoruz onları artık. Öyle hiçbir şeyden haberi olmayan Türkiye değil. Orada söyleyeceksin, gelip burada, Antalya'da tatil yapacaksın... Eskidendi o işler, eskidendi. Bu milletin birliğine kastedeceksin, eskiden... Arkadaşlar seri seri dosyalar hazırlıyorlar, o dışarıda Türkiye düşmanlığını yapanlar için. Dünya kime kalır bilmiyorum artık ama Türkiye artık küçük bir ülke değildir. Bu kadar açık ve nettir.

PKK, yeniden umut bulmak için çaba sarfedecektir. Her terör örgütü böyledir. İllettir terör örgütleri. Ama biz onlara fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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