Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

İnsan hakları konusundaki bozuk sicilini düzeltmek isteyen Suudi Arabistan, kırbaç cezasının ardından bu kez de suç işleyen 18 yaş ve altı kişiler için öngörülen idam cezasını yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenleme kraliyet kararnamesiyle duyuruldu.

Bir açıklama yapan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Awwad Alawwad, “İdam yerine çocuk cezaevinde 10 yıldan fazla olmamak koşuluyla hapis cezası uygulanacak” dedi.

Alawwad, “Bu, Suudi Arabistan için önemli bir gün. Kararname, daha modern bir ceza kanunu oluşturmamıza yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemeyle birlikte Şii azınlığa mensup en az altı kişinin hayatının kurtulduğu belirtiliyor. Söz konusu kişiler, ‘Arap Baharı’ sürecinde 18 yaşın altındayken hükümet karşıtı protestolara katıldıkları için tutuklu bulunuyordu.

Dünya çapında idam cezasına en fazla başvuran ülkelerden olan Suudi Arabistan’da; terörizm, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyenler ölümle cezalandırılıyor. Geçen yıl ülkede en az 187 kişi infaz edildi.

