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Suudi Arabistan 2020 yılındaki G20 zirvesine ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 00:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan 2020 yılındaki G20 zirvesine ev sahipliği yapacak

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Arap dünyasında bir ilk olarak Kasım 2020'de gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde 15'inci G20 Liderler Zirvesi 21-22 Kasım'da başkent Riyad'da düzenlenecek.

Haberde, 2020 yılında Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenecek zirvenin "üye ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, gündemdeki uluslararası ekonomik sorunlara ortak çözüm bulmayı ve dünya ekonomisini istikrara kavuşturmayı amaçladığı" vurgulandı.

G20 Liderler Zirvesi'nin ilk defa bir Arap ülkesinde düzenleneceği belirtilen haberde, Zirve'nin ekonomik, toplumsal, enerji, çevre, iklim, ticaret ve tarım alanlarında bir dizi konuyu ele alacağı açıklandı.

Dünya nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı G20 ülkeleri, küresel ekonominin yüzde 85'ini, küresel ticaretin de yüzde 75'ini elinde bulunduruyor.

G20 ülkeleri Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği'nden oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
G20 Liderler Zirvesi Riyad Suudi Arabistan

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