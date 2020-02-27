Suudi Arabistan 24 Ülkeye Umre Yasağı Koydu 

Suudi Arabistan Umre ziyareti için ülkeye en az 24 ülkeden yabancıların ve turistlerin girişini durdurma kararı aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bu durumun geçici olduğunu bildirdi, ancak seyahat yasağının ne zaman sona ereceği konusunda bir tarih vermedi. Medine’deki Mescid-i Nebevi’ye giriş de askıya alındı.
Bakanlık seyahat yasağından hangi ülkelerin etkileneceğini de henüz açıklamadı.
Suudi Arabistan yetkilileri kararı Nisan ayı sonunda başlayacak Ramazan ayı öncesinde aldı. Ramazan’da Umre’yi ziyaret eden Müslümanlar’ın sayısı artıyor. 2019’da 7 milyon 500 bin Müslüman Umre’yi ziyaret etti.
Yaklaşık iki milyon Müslüman’ın katılması beklenen Haziran ayındaki bir haftalık Hac ziyareti ise henüz Suudi yetkililer tarafından iptal edilmedi.
Suudi Arabistan ve Katar henüz corona virüsü vakası açıklamadı, ancak virüs diğer Körfez ülkelerinde görüldü.
Kuveyt ve Bahreyn’de Perşembe günü daha fazla vaka açıklandı. Bu kişilerin son dönemde İran’ı ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Böylece Kuveyt’te toplam vaka sayısı 43, Bahreyn’de ise 33 oldu. Umman şu ana kadar dört vaka, Birleşik Arap Emirlikleri ise 13 vaka açıkladı.
Suudi Arabistan son dönemde petrol dışındaki gelirini arttırmak için turizm sektörüne öncelik veriyordu. 2030’da 100 milyon turist hedefi koyan Suudi Arabistan bu nedenle 49 ülke vatandaşına 400 bin turist vizesi çıkartmıştı.
Dünya genelinde 80 bin kişiyi etkileyen corona virüsü çoğu, salgının çıkış yeri Çin’de olmak üzere, 2 bin 800’den fazla kişinin ölümüne neden oldu.
Çin’in ardından en çok corona virus vakasının görüldüğü ülkelerin başında gelen Güney Kore’de salgın hız kazandı. Ülkede bir günde 505 yeni vaka tespit edildi. Salgın başladığından bu yana ilk kez, Çin dışında bir ülkede bir gün içerisinde Çin’deki yeni vaka sayısından fazlası görülmüş oldu. İtalya ve İran da en fazla vaka görülen ülkelerden.