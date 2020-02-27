Suudi Arabistan 24 Ülkeye Umre Yasağı Koydu 

Suudi Arabistan Umre ziyareti için ülkeye en az 24 ülkeden yabancıların ve turistlerin girişini durdurma kararı aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bu durumun geçici olduğunu bildirdi, ancak seyahat yasağının ne zaman sona ereceği konusunda bir tarih vermedi. Medine’deki Mescid-i Nebevi’ye giriş de askıya alındı.

Bakanlık seyahat yasağından hangi ülkelerin etkileneceğini de henüz açıklamadı.

Suudi Arabistan yetkilileri kararı Nisan ayı sonunda başlayacak Ramazan ayı öncesinde aldı. Ramazan’da Umre’yi ziyaret eden Müslümanlar’ın sayısı artıyor. 2019’da 7 milyon 500 bin Müslüman Umre’yi ziyaret etti.

Yaklaşık iki milyon Müslüman’ın katılması beklenen Haziran ayındaki bir haftalık Hac ziyareti ise henüz Suudi yetkililer tarafından iptal edilmedi.

Suudi Arabistan ve Katar henüz corona virüsü vakası açıklamadı, ancak virüs diğer Körfez ülkelerinde görüldü.

Kuveyt ve Bahreyn’de Perşembe günü daha fazla vaka açıklandı. Bu kişilerin son dönemde İran’ı ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Böylece Kuveyt’te toplam vaka sayısı 43, Bahreyn’de ise 33 oldu. Umman şu ana kadar dört vaka, Birleşik Arap Emirlikleri ise 13 vaka açıkladı.