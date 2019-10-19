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Suudi Arabistan 260 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan 260 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Lübnan'da perşembe gününden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle bu ülkede ikamet eden 260 vatandaşını tahliye etti.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari, Suudi Arabistan merkezli Ukaz Gazetesi'nde yer alan açıklamasında, Lübnan'daki Suud vatandaşlarının tahliye edilmesi planının ilk aşaması kapsamında Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'na nakledilen kişilerin sayısının 260'a ulaştığını ifade etti.

Buhari, Suudi Arabistan vatandaşlarının havalimanına nakledilmesi esnasında güvenliklerinin Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin iş birliğiyle sağlandığını kaydetti.

Büyükelçi, Lübnan'da ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşlarının sayısıyla ya da tahliye planıyla ilgili bilgi vermedi.

Suudi Arabistan yönetimi daha önce de vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler
Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak, perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen, ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

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Lübnan Suudi Arabistan

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