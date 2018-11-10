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Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2018 07:28 | Son Güncelleme

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın düzenlediği 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için 24 Ekim'de Riyad'a gitmişti. O günden beri Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinin ardından dünya yeni bir suikast ihtimalini konuşuyor. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın düzenlediği 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için 24 Ekim'de Riyad'a gitmişti. Ali Bongo Ondimba'dan o günden beri haber alınamadığı belirtildi.

24 Ekim 2018 tarihinden sonra Ondimba'dan bir daha haber alınamadı. Hal böyle olunca da akıllara 'Acaba başkan Ondimba, Cemal Kaşıkçı gibi bir suikasta mı kurban gitti?' sorusu geldi. Öte yandan AFP haber ajansı, geçtiğimiz günlerde Ondimba'nın Suudi Arabistan'da bir hastanede tutulduğunu iddia etmişti. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Gabon

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