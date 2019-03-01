Suudi Arabistan AB'nin kara para listesine dâhil edilmeyebilir

Cuma günü Brüksel'de gerçekleştirilecek bir toplantıda üye devletlerinin konu hakkındaki net pozisyonlarının ortaya çıkması bekleniyor. Son karar ise iki hafta sonra verilecek.

Reuters haber ajansına konuşan bir AB yetkilisi, bu iki ülkeye ek olarak Birlik içindeki "ezici bir çoğunluğun" Komisyon'un listesine karşı çıktığını belirtti.

Ancak 28 üyeli AB içinde Fransa ve İngiltere gibi ağırlığı bulunan ülkeler Suudi Arabistan'ı içere listenin onaylanmaması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Komisyon, 13 Şubat'ta aldığı karar ile Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD'ye ait özerk bölgeleri de listeye eklemeye hazırlandığını duyurmuştu.

Söz konusu liste terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasıyla mücadelede yetersiz kalan ve bu nedenle tehdit oluşturan ülke ve yönetimleri içeriyor.

Kral'ın mektubu etkili oldu

Fransa ve İngiltere gibi devletlerin Komisyon'un yeni listesine karşı çıkmasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un imzasını taşıyan bir mektubun büyük rol oynadığı tahmin ediliyor.

Kral Selman'ın AB üyesi devletlerin liderlerine gönderdiği mektupta, ülkesinin listeye alınmasının "bir yandan itibarını zedeleyeceği, diğer yandan da Kraliyet ile AB arasındaki ticaret ve yatırım akışını sekteye uğratacağı" belirtiliyor.

Birçok AB ülkesine ham petrol ihracatı yapan Suudi Arabistan, aynı zamanda Almanya'nın da aralarında bulunduğu üye devletlerin en büyük silah müşterilerinden birisi konumunda.

Her ne kadar Almanya, Yemen'de devam eden iç savaşta Riyad'ın oynadığı rol ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Kraliyet'e silah satışını askıya alsa da, Deutsche Welle ve yayın ortaklarının bu hafta yayınlanan araştırması Alman silahlarının Yemen'de kullanımda olduğunu ortaya koymuştu.