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Suudi Arabistan Almanya'daki imajı için danışmanlık şirketiyle anlaşmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 19:29 | Son Güncelleme

Alman Bild am Sonntag gazetesi, Suudi Arabistan'ın, Almanya'da zedelenen imajını düzeltmesi için danışmanlık şirketiyle çalıştığını öne sürdü - İddiaya göre danışmanlık şirketi, Almanya'daki önemli gazeteci, siyasetçi ve spor çevreleriyle, Suudi Arabistan adına çeşitli temaslarda bulunuyor

BERLİN (AA) - Alman basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Alman kamuoyunda iyi bir imaj oluşturmak için bir danışmanlık şirketiyle çalıştığı iddiasında bulundu.

Pazar günleri çıkan Bild am Sonntag gazetesi, Suudi Prensin, Almanya'da kraliyet ailesi hakkında olumsuz görüşleri engellemek için WMP adlı danışmanlık şirketiyle 2015'ten bu yana çalıştığını yazdı.

Haberde, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkesinden modernizm ve yenilikten yana bir isim olarak görüldüğü hatırlatılırken, ancak şu an çocukları aç bırakan, güvenlik birimlerine göre muhaliflere işkence yapan ve vahşice öldürten "eli kanlı" bir isme dönüştüğü kaydedildi.

Kraliyet ailesinin bu süreçte kamuoyunda imajının zedelendiği gerekçesiyle söz konusu danışmanlık şirketiyle yüzbinlerce avroluk anlaşma yaptığı belirtildi.

Habere göre, danışmanlık şirketi, Almanya'daki önemli gazeteci, siyasetçi ve spor çevreleriyle Suudi Arabistan adına çeşitli temaslarda bulunuyor.

- "Bölgeyle ilgilenenlere tavsiyelerde bulunuyoruz"

Haberde, şirketin temas kurarak Suudi Arabistan lehine yönlendirdiği öne sürülen Frankfurter Allgemeine gazetesi de iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İddialarda adı geçen bir diğer gazete Süddeutsche Zeitung da yaptığı açıklamada, hiçbir editör ya da muhabirinin böyle bir konuda etki altında kalmasının mümkün olmadığını bildirdi.

WMP şirketinin patronu Michael Inacker ise "yanlış bir şey" yapmadıklarını savunarak, "Biz temelde kişilerle çalışmıyoruz. Biz bölgeye ilgisi olan şirket veya kişilere tavsiyelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Inacker, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra da Suudi Arabistan ile çalıştıklarını doğrulayarak, "Kaşıkçı cinayeti bir suçtur ve aydınlatılması gerekir." ifadelerine yer verdi.

Şirkette, eski Federal Maliye Bakanı Hans Eichel, Porsche şirketi eski şefi Wendelin Wiedeking, Metro eski müdürü Eckhard Cordes ve Bild Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Hans Hermann Tiedje'nin danışman olarak çalıştıkları bilgisi de paylaşıldı.

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Bild am Sonntag Gazetesi Suudi Arabistan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti

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