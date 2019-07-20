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Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2019 03:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı.

Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kral Selman, bölgenin güvenliği ve istikrarının savunulması, barışın garanti altına alınmasında ortak çalışma düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülkeye Amerikan kuvvetlerinin girişine ilişkin karara onay verdi.

Kaynak, söz konusu kararın iki ülke arasında ortak iş birliğine dayanarak alındığını, her iki ülkenin de bölgenin güvenliği ve istikrarını korumak ve güçlendirmek yönünde arzulu olduklarını kaydetti.

Haberde gelecek olan asker sayısı ve niteliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

CNN televizyonu, ABD Savunma Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, ABD'nin başkent Riyad'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne 500 asker göndermesinin beklendiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Newsweek dergisi Kasım 2017'de yayımladığı bir makalede, Suudi Arabistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 850'ye ulaştığını kaydetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan ABD ABD askerleri

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