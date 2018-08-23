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Suudi Arabistan, Aramco'nun ilk halka arzından vazgeçildiği iddiasını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Aramco'nun ilk halka arzından vazgeçildiği iddiasını yalanladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, ülkenin ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'nun ilk halka arzından vazgeçildiği iddiasını yalanladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan "Aramco'nun ilk halka arzından vazgeçildiği"ne ilişkin ifadeleri yalanlanarak, bu yöndeki haberlerin doğru olmadığını aktardı.

Falih'in, Suudi Arabistan'ın uygun şartlar ve hükümet tarafından belirlenecek zamana göre Aramco'nun ilk halka arzında kararlı olduğunu vurguladı.

Bazı medya kuruluşları ve uluslararası haber ajansları, dün ismini vermediği Suudi Arabistanlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Riyad yönetiminin, Aramco'nun halka arzından vazgeçtiği ve konu üzerinde çalışan finans uzmanlarının işlerine son verildiğini ileri sürmüştü.

"2030 Vizyonu" kapsamında, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda bulunan "Saudi Aramco"nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aramco halka arzı Suudi Arabistan

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