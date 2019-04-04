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Suudi Arabistan Bağdat’ta başkonsolosluk açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 16:11 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta başkonsolosluk açtı.Irak Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Bağdat Başkonsolosluğunun açılışının yapıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Bağdat’ta başkonsolosluk açtı

Suudi Arabistan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta başkonsolosluk açtı.
Irak Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Bağdat Başkonsolosluğunun açılışının yapıldığını duyurdu. Açılışta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ve Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi hazır bulundu. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ülkesinin Arabistan ile ilişkilerinin stratejik boyutta olduğunu belirterek, Irak’ın çıkarlarını sağlamak yolunda dengeli ve güçlü adımların atıldığını söyledi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Salı gününden bu yana temaslarda bulunan Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi başkanlığındaki heyet, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmişti.
Öte yandan Suudi Arabistan, Irak’ın üç ilinde de başkonsolosluk açmayı planlıyor.

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