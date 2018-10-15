Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gece saatlerinde 3 sivil araç giriş yaptı. Saat 23.15 sıralarında Konsolosluğun ön kapısından çıkan 5 kişi sivil araçlara binerek binadan ayrıldı. Konsolosluktan çıkan kişilerin elinde çanta olduğu görüldü.
Gündüz saat 13.45’de konsolosluk binasına giren 4 kişilik ekip de saat 23.15 itibariyle çıkış yaptı. 10 saat inceleme yapan 4 kişilik ekip 34 NF 9342 plakalı araca binerek Konsolosluk binasından ayrıldı.
(İHA)
MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?
AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum