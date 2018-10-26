Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gazetecilerin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor. Sabah saatlerinde başkonsolosluğun ön araç giriş kapısına gelen diplomatik plakalı minibüs, kapıya yanaştırıldı.

Başkonsolosluk görevlilerin tarafından araca valizler yerleştirildi. Ayrıca, dışarı bulunan başka bir aracın bagajından çıkarılan bir torba da minibüse konuldu. Bu arada içeriden çıkan ikisi şapkalı üç kişinin binmesinin ardından minibüs başkonsolosluktan ayrıldı.

DHA



