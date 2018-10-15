- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)
2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor. Öte yandan saat 13.00'da başkonsolosluk binasına bir temizlik şirketinden 2 kadın bir erkek görevli geldi. Temizleme kovaları ve paspaslarla içeri girmeleri konsolosluk önünde hareketlilik yaşanmasına sebep oldu.
Görüntü dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Başkonsolosluk kapısı
-Temizlik şirketinden gelen işçiler
-İçeri girmeleri
-Genel ve detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Polis bariyerleri
-Suudi Arabistan bayrağı
-Konsolosluk binası
-Güvenlik kameraları
-Kapıdaki güvenlik görevlileri
-İçeri girenler
-Genel ve detaylar
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