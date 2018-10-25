Suudi Arabistan Başkonsolosluğu Önünde Kaşıkçı Protestosu

Nur, “Katiller konumları ne olursa olsun takip edilecek. Hiçbirinin cezasız kalmasına izin verilmeyecek. Ve bölgede basın ve ifade özgürlüğünü savunarak herhangi bir görüş sahibine karşı benzer bir suç işlenmemesi için karşı duruş sergilenecek. Bizler Cemal Kaşıkçı davasının asla ve asla pazarlık konusu olmayacağı ve bu konuda asla taviz vermeyeceğimizi belirtmek isteriz” dedi.

“Katiller konumları ne olursa olsun takip edilecek, bu dava pazarlık konusu olmayacak”

Eylemcilerden biri Muhammed bin Selman’ın maskesiyle protestoya katıldı

Bildiride vurgulanan “katiller, konumları ne olursa olsun takip edilecek” ifadesinden kimin hedef alındığı eyleminin sonunda protestocu kalabalığın arasına giren geleneksel Suudi kıyafetli bir kişinin yüzüne taktığı maskeden anlaşıldı.

Yüzünde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın maskesini taşıyan eylemcinin elleri de kırmızıya boyanarak veliaht prensin bu cinayete doğrudan ilişkili olduğu ima ediliyordu.

Aktay: “Bir kalemi yok etmek istediler, o vahşet ayaklarına dolandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarından Yasin Aktay da eylemdeydi. Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıkmaması halinde nişanlısı Hatice Cengiz’den ulaşmasını istediği iki kişiden biri olan Aktay, haberin kendisine ulaştığında “iş işten geçmiş” olmasının üzüntüsünü yaşıyordu.

Yasin Aktay, “Buradaki kalabalık bir daha bu tür olayların gerçekleşmemesi için umut veriyor. Bunu akıllarından geçirenlere de bir ibret oluşturuyordur zaten. Varlığınız ve ilginiz onun canını alanları her gün öldürüp diriltiyor. Hiç endişe etmeyin. Şu anda emin olun karşılaştıkları bu rezalet, yüz yüze oldukları bu lanet, onları Cemal Kaşıkçı'yı öldürmeyi akıllarından geçirdikleri her ana lanet edecek hale getiriyor. Bu açık. Şu anda hepsi ‘Bu hatayı neden yaptık?’ diye düşünüyorlar. Bir kalemi yok etmek istediler, yok edeceklerini zannettiler. Onu yok ederken, ortaya koydukları o vahşet ayaklarına dolandı. Onların korktukları o fikirler, dağ gibi, okyanus gibi oldu, üzerlerine yağıyor” dedi.