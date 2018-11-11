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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu Önünde Yemen Protestosu

11.11.2018 23:11 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Yemen'de süren savaş çerçevesindeki faaliyetleri İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu Önünde Yemen Protestosu

Suudi Arabistan'ın Yemen'de süren savaş çerçevesindeki faaliyetleri İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Başkonsolosluk önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, “Suudi rejimi Yemen'i öldürüyor”, “Gazeteci katili Suudi Arabistan”, “Suudi rejimi hesap verecek” yazılı pankartlar taşıyarak Suudi Arabistan aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu Basın Sözcüsü Mehdi Atam, şunları söyledi:

“Her 10 dakikada bir çocuk yaşamını yitiriyor. Vurulan barajlar nedeniyle 9 milyon Yemenli içecek, temiz su dahi bulamıyor. Suudi rejimi öncülüğündeki koalisyon güçleri, hastane ve ilaç depolarını da hedef aldığı için ülkenin yüzde 92'si kolera tehdidiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre dünyanın en büyük kolera vakası yaşanıyor. Ülkenin nüfusu 28 milyon, yaklaşık 22 milyon Yemenli yardıma muhtaç durumda. Ülkeye yapılan yardımlar da yine Suudi rejimi tarafından engelleniyor. Halk yaprak yiyerek beslenmeye çalışıyor. Son rakamlara göre bu abluka ve saldırılar devam ederse 40 bin çocuk kısa süre sonra hayatını kaybedebilir.”

Protestoya katılan Aydınlık gazetesi yazarı gazeteci Cevat Gök, yaşanan katliama Türkiye hükûmetinin tepki göstermesi ve bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

Gök, “Suudi Arabistan’ın bu acımasız kuşatmayı bir an önce kaldırmasını istiyoruz. Suudi rejimi Yemen’de yaptıkları saldırılarla binlerce çocuğun ölümüne sebep oluyor. Türkiye hükümetinin mevcut şartlarda Suudi rejimine baskı yapmasını istiyoruz” dedi.

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