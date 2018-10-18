- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU VE KONUTUNDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluk konutunun önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.
Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Suudi ve Türk heyetleri tarafından başkonsolosluk ve konsolosluk konutunda aramalar yapılmıştı. Konutun önünde bekleyen yerli ve yabancı basın mensuplarının sayısının azaldığı, başkonsolosluk binası önünde bekleyenlerin ise daha fazla olduğu gözlendi.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Başkonsolosluk binası
-Gazetecilerden detaylar
-Basın mensuplarının bekleyişi
-Bariyerler
-Konsolosluğa giren çıkanlar
-Konsolosluk araçları
-Konuttan detaylar
-Suudi Arabistan bayrağı
-Basın mensupları
-Kameralar
-Genel ve detaylar
Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
'Adet dönemini tespit eden bir makine icat edilene kadar giremezsiniz'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum