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- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:23 | Son Güncelleme

- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN - Cemal YURTTAŞ, İstanbul DHA  Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda bekleyiş sürüyor.

- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN - Cemal YURTTAŞ, İstanbul DHA
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda bekleyiş sürüyor. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu, başkonsolosluk ve başkonsolos konutu önündeki haber nöbetini sürdürüyor.

Görüntü dökümü
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-Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
-Konsolosluk önündeki gazetecilerin bekleyişi
-Konsolosluk konutu
-Konsolosluk konutunun arkası
-Genel ve detaylar

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