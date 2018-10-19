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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda çalışan 15 kişi savcılığa tanık olarak ifade veriyor

19.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda çalışan 15 kişi savcılığa tanık olarak ifade veriyor

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda çalışan 15 kişi savcılığa tanık olarak ifade veriyor

Reuters haber ajansının, AA’ya dayanarak verdiği son dakika gelişmesinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yaklaşık 15 konsolosluk çalışanının savcılığa tanık olarak ifade verdiği bildirildi.

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