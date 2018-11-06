Yılmaz BEZGİN - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda çevre düzenlemesi hareketliliği yaşandı. Başkonsolosluğa bugün saat 10.30 civarında bahçe çiçekleri yüklü bir ticari araç geldi. Araçtaki çiçekler konsolosluğun çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere görevliler tarafından araçtan indirilerek konsolosluğa taşındı.
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