Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını bildirdi.Bunun üzerine 9 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir başsavcı vekili ve savcı görevlendirildi.
Suudi Arabistan’ın Levent’teki İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş bugün de sürüyor. Üç gündür ‘arama’ beklentisinin sürdüğü bina önünde bugün hareketlilik yaşandı. Binaya saat 13:50 sıralarında sivil plakalı 2 araçla toplam 11 kişi geldi. Heyet hemen binanın içerisine girdi. Gelenlerin, Suudi Arabistan’dan gelen ekip olduğu sanılıyor.
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