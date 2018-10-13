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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik yaşandı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

Yılmaz BEZGİN- Cemal YURTTAŞ-, İSTANBUL, (DHA) - WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik yaşandı. Suudi heyetin dün geldiği araçlar bugün de konsolosluk önündeydi. Dün gelen heyetten olduğu tahmin edilen kişiler araçlarla konsolosluğa girdikten bir süre sonra ayrıldı. Öte yandan etrafı bariyerlerle çevrili konsolosluk önünde gazetecilerin bekleyiş sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilikSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilikSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilikSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

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