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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:51 | Son Güncelleme

WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik yaşandı.

Yılmaz BEZGİN- Cemal YURTTAŞ-, İSTANBUL, (DHA) - WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik yaşandı. Suudi heyetin dün geldiği araçlar bugün de konsolosluk önündeydi. Dün gelen heyetten olduğu tahmin edilen kişiler araçlarla konsolosluğa girdikten bir süre sonra ayrıldı. Öte yandan etrafı bariyerlerle çevrili konsolosluk önünde gazetecilerin bekleyiş sürüyor.

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