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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 23:55 | Son Güncelleme

SUUDİ Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyor

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı. Ellerinde iki siyah çanta ve laptop bulunan üç kişi konsolosluktan çıkarak sivil plakalı araçla bölgeden uzaklaştı.
Saat 22.00 sıralarında başlayan hareketlilik sırasında ilk olarak, sivil plakalı iki araç konsolosluğun kapısına yaklaştı. Bir süre sonra içeriden çıkan sivil kıyafetli iki kişi araçlara binerek Konsolosluk önünden uzaklaştı.

SİYAH ÇANTALI 3 KİŞİ KONSOLOSLUKTAN AYRILDI
Saat 23.00 sıralarında ise sivil plakalı bir araç daha konsolosluğun çıkış kapısına yaklaştı. Ellerinde siyah iki çanta ve laptop çantası bulunan 3 kişi daha konsolosluktan ayrıldı. Aracın arka koltuğuna oturan 3 kişinin ellerindeki çantada ne olduğu ise bilinmiyor.

GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ZOR ANLARI
Konsoloslukta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ulusal ve uluslar arası basın mensupları, çıkan araçları çekebilmek için zor anlar yaşadı. Konsolosluğun etrafını çevreleyen bariyerlerin üzerinden görüntü almaya çalışan gazeteciler zor anlar yaşadı.

Bu arada, 13.45 sıralarında Başkonsololuğa giren 4 kişi de saat 23.20 sıralarında geldikleri sivil plakalı araçla konsolosluk binasından ayrıldılar.

(FOTOĞRAF)

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyor

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