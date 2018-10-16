Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda incelemeler sona erdi

Mehmet İlkay ÖZER -Ertan KILIÇ- İlkay DİKİCİ - Can EROK-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul (DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekipleri konsoloslukta inceleme yaptı. 19.15'te başlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla Cemal Kaşıkçı'ya ait olabilecek DNA örneği araması yaptı. Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. İlk olarak 4 araç ve 9 kişiden oluşan Suudi heyet, saat 17.50'de başkonsolosluğa giriş yaptı. Suudi heyetin gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi.Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak, konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı. ÇEKİÇ VE BALYOZ SESLERİ Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde, binanın çatısında ve konsolosluğun bahçesinde arama ve incelemeler yaptı. Ekiplerin arama inceleme çalışmaları sırasında ara ara içeriden çekiç ve balyoz sesleri duyuldu. LUMİNOL IŞIKLA ARAMA Olay yeri inceleme ekiplerinin ayrıca "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi. BAHÇEDE KÖPEKLİ ARAMA Arama ve incelemeler kapsamında "Melo" isimli polis köpeği konsolosluğun bahçesinde dolaştırıldı. Köpeğin bahçede gezdirilmesi kameralar tarafından kaydedildi. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne ait iki çöp toplama aracı da konsolosluğa girdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çöp toplama araçları da konsolosluktan polis eskortunda ayrıldı. İNCELEMELER 9 SAAT SÜRDÜ 19.30 sıralarında başlayan ekiplerin çalışmaları 04.25'te son buldu. Türk ve Suudi heyet çalışmaların ardından konsolosluktan ayrıldı.



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