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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda sessizlik hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:38 | Son Güncelleme

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından iki kez aranan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda gün boyu sessizlik hakim oldu.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda sessizlik hakim

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından iki kez aranan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda gün boyu sessizlik hakim oldu. Bugüne kadar akşam saatlerinde konsolosluk binasının ışıkları sürekli yanarken, bu akşam konutun ışıklarının kapalı olduğu görüldü.
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başkonsolosluk binası iki kez, başkonsolosluğa ait konut bir kez aranmıştı.
Başkonsolosluğun önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının haber nöbeti devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun hareketliliğin olduğu başkonsolosluk önünde bugün sessizlik hakim oldu. Ara ara başkonsolosluğa ait araçların girip, çıktığı başkonsolosluk binasında akşam saatlerinde de sessizlik hakim oldu. Bugüne kadar akşam saatlerinde başkonsolosluk binasının ışıkları sürekli yanarken, bu akşam konutun ışıklarının kapalı olduğu görüldü.
(FOTOĞRAF)

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda sessizlik hakimSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda sessizlik hakimSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda sessizlik hakimSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda sessizlik hakim

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