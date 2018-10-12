SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Haber: Enver ALAS-Kamera: İSTANBUL, (DHA)
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, konsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan yetkili kaynağı, Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Suudi Arabistan'ın Suudi vatandaşı Cemal b. Ahmet b. Hamza Kaşıkçı'nın İstanbul'da kaybolması ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmak amacıyla kurulmasını talep ettiği ve kardeş iki ülkenin uzmanlarını bir araya getirecek olan ortak çalışma grubunun oluşturmasını olumlu karşılamasından dolayı memnuniyet duymaktadır. Anılan kaynak bu olumlu adımı takdir ederek, söz konusu ortak çalışma grubunun yeteneğine ve üstleneceği görevi işbirliği içinde en iyi şekilde yerine getireceğine olan güvenin tam olduğunu ve ayrıca Suudi Arabistan'ın, nerede olursa olsun vatandaşlarının güvenliği ve selametini önemsediğini vurgulamaktadır" denildi.
Görüntü dökümü:
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-Sosyal medyadaki açıklamanın fotoğrafı
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