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Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda bekleyiş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk ve başkonsolos konutu önünde bekleyiş sürüyor.

Erhan TEKTEN - Taner YENER-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL,(DHA) 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk ve başkonsolos konutu önünde bekleyiş sürüyor. Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başkonsoloslukta 9 saat süren aramanın ardından dün de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta aramalar yapılacağı açıklanmış ancak arama çalışmalarında yer alan Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle çalışma yapılamamıştı. Bu gelişmelerden sonra konutun önünde bekleyen gazetecilerin sayısının başkonsolosluk binası önünde bekleyenlerden daha fazla olduğu gözlendi.

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Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda bekleyiş sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda bekleyiş sürüyor
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