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Suudi Arabistan Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yla Görüştü

29.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul'a geldi ve Cumhuriyet Başsavcısı ve Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Türk yetkililerle görüştü

Suudi Arabistan Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yla Görüştü

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında bilgi almak ve bilgi paylaşmak amacıyla Pazar akşamı 23.30’da İstanbul’a geldi.

Özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan Suud El Muceb, TSİ Pazartesi sabahı 11 sularında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.

Suudi Arabistan Başsavcısı ve beraberindeki sekiz kişilik heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt ile görüştü.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrılan Suudi Arabistan Başsavcısı ve beraberindekiler Beşiktaş’ta Swiss Otel’e geçtiler.

Heyetin öğleden sonra incelemelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gitmesi bekleniyor.

Erdoğan: Suudi Arabistan yargısı işini yapmayacaksa biz hazırız

Önceki gün İstanbul’da düzenlenen Suriye Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Kaşıkçı olayının da liderler arasında ele alındığını söyleyerek, Riyad’da tutuklanan 18 kişinin Türkiye’ye verilmesi yönündeki isteğini yineledi.

Erdoğan, “Bu 18 tutuklu malum ülkemize gelen kişilerdir. Bu 18 kişiyi Türkiye'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını tabii ki Suudi yetkililerin vermesi gerekir. Daha sonra bir açıklama Suudi Arabistan'ın yetkili mercilerinden geldi. O da Türkiye'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair veya onlarla farklı bir işbirliğine girmek suretiyle böyle bir adımın atıldığı söylendi. O zaman bu yerli işbirlikçi kimdir? Bunu da yine bu açıklamayı yapan kişi veya kişilerin ortaya koyması gerekmektedir. Suçun işlendiği yer İstanbul'dur. Dolayısıyla Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine bu çağrıyı yazılı olarak resmi kanallardan da yapmış bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Başsavcısı’nın Türkiye’de yapacağı görüşmeyi önemsediğini de ifade etti.

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