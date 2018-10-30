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Suudi Arabistan Başsavcısı yeniden adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Başsavcı İrfan Fidan ile dün de adliyede görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Fidan Suud Muceb Suudi Başsavcı

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