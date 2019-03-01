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Suudi Arabistan Bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı

01.03.2019 19:11 | Son Güncelleme

ABD'nin Usame bin Ladin'in oğlu için 1 milyon dolar ödül koymasının ardından Suudi Arabistan, Hamza bin Ladin'in vatandaşlığını iptal ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı

Suudi Arabistan 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonu ile öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in vatandaşlığını iptal ettiğini açıkladı. Açıklama Suudi Arabistan'ın resmi gazetesinde yapıdı. Kraliyet kararı ile vatandaşlıktan çıkarılan Hamza bin Ladin ile ilgili kararın geçen Aralık ayında verildiği kaydedildi. Ancak, açıklamanın neden şimdi yapıldığı belirtilmedi.

ABD Perşembe günü yaptığı açıklamada Hamza bin Ladin'in nerede olduğuyla ilgili bilgi sağlayacak kişilere 1 milyon dolar ödeyeceğini duyurmuştu. Ödülü koyan ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamza bin Ladin'in El Kaide içinde yeni bir lider olarak öne çıktığını belirtmişti.

"Cihadın veliaht prensi" olarak da anılan Hamza bin Ladin'in nerede olduğu yıllardır bilinmiyor. Hamza Bin Ladin'in Pakistan, Afganistan, Suriye ya da İran'da olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

ABD'ye göre yaklaşık 30 yaşında olan Bin Ladin, babasının Abbottabad'da saklandığı evde Amerikan özel birlikleri tarafından öldürülmesinin intikamını almak için ABD'ye yönelik saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu. ABD, oğul bin Ladin'i 2017 yılında terörist listesine koymuş, ülkedeki malvarlıkları dondurulmuştu.

DW,rtr/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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