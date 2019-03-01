HABER

Suudi Arabistan Bin Ladin’in Oğlunun Vatandaşlığını İptal Etti

01.03.2019 23:03 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in vatandaşlığını iptal etti

Suudi Arabistan Bin Ladin’in Oğlunun Vatandaşlığını İptal Etti

Suudi Arabistan El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in vatandaşlığını iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü Hamza Bin Ladin’in El Kaide’nin kilit liderlerinden biri olduğunu belirtmişti. Açıklamada kimliğinin ortaya çıkartılması ya da yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgilerin paylaşılması halinde 1 milyon dolara kadar para ödülü vereceği bildirilmişti.

Brookings Enstitüsü’ne göre 30 yaşlarında olduğu düşünülen Hamza, 11 Eylül saldırıları öncesinde Afganistan’da babasının yanında yaşıyordu. ABD’nin Afganistan’ı işgalinin ardından El Kaide’nin lider kadrosuyla birlikte Pakistan’a yerleşmişti.

El Kaide’nin yeni liderlerinden Ayman el Zevahiri, 2015’te bir sesli mesajla Hamza’yı örgütün genç sesi olarak tanıtmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Hamza’yı küresel teröristler arasında gösterirken, Batı ülkelerinin başkentlerinde terör eylemleri düzenlenmesi ve ABD’den babasının ölümünün intikamının alınması çağrıları yaptığını belirtmişti.

Hamza’nın ayrıca yurt dışındaki Amerikalılar’ın hedef alınması çağrısında bulunduğu, Suudi aşiretlere Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan’a karşı Yemen El Kaidesi’yle birleşme çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Usame Bin Ladin, ABD özel kuvetlerinin 2011’de Pakistan’da yaşadığı eve yaptığı baskında öldürülmüştü. Hamza’nın o sırada İran’da ev hapsinde olduğu sanılıyordu. Baskının yapıldığı evde Bin Ladin’in yardımcılarının Hamza’yı babasıyla yeniden bir araya getirmeye çalıştığını gösteren belgeler ele geçirilmişti.

Suudi Arabistan’ın Hamza’nın elinden vatandaşlığını alma kararı Kasım ayında çıkarılan kraliyet talimatnamesiyle hayata geçirildi.

Filistinli Kadınlar İçin İstanbul’da Yürüyüş DüzenlendiFilistinli Kadınlar İçin İstanbul’da Yürüyüş Düzenlendi
‘Suriyeliler Suriye’ye’ Görüşüyle Sivil Toplum Örgütlenmesi Kuruldu‘Suriyeliler Suriye’ye’ Görüşüyle Sivil Toplum Örgütlenmesi Kuruldu
Türk hükümeti Alman gazetecilere basın kartı vermeyi reddettiTürk hükümeti Alman gazetecilere basın kartı vermeyi reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Erdoğan müjdeyi duyurdu! 2 buçuk milyon yeni istihdam mesajı

Erdoğan müjdeyi duyurdu! 2 buçuk milyon yeni istihdam mesajı

Kulüpler Birliği'nden G.Saray açıklaması!

Kulüpler Birliği'nden G.Saray açıklaması!

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti

Korkunç şüphe gerçek çıktı!

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'dan Hamza bin Ladin kararı! Vatandaşlıktan çıkarıldı

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Vatandaşlıktan çıkarıldı

'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

O ülke 7.1 büyüklüğünde depremle ile sallandı!

O ülkede şiddetli deprem!

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.