Suudi Arabistan Bin Ladin’in Oğlunun Vatandaşlığını İptal Etti

Suudi Arabistan El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in vatandaşlığını iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü Hamza Bin Ladin’in El Kaide’nin kilit liderlerinden biri olduğunu belirtmişti. Açıklamada kimliğinin ortaya çıkartılması ya da yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgilerin paylaşılması halinde 1 milyon dolara kadar para ödülü vereceği bildirilmişti.

Brookings Enstitüsü’ne göre 30 yaşlarında olduğu düşünülen Hamza, 11 Eylül saldırıları öncesinde Afganistan’da babasının yanında yaşıyordu. ABD’nin Afganistan’ı işgalinin ardından El Kaide’nin lider kadrosuyla birlikte Pakistan’a yerleşmişti.

El Kaide’nin yeni liderlerinden Ayman el Zevahiri, 2015’te bir sesli mesajla Hamza’yı örgütün genç sesi olarak tanıtmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Hamza’yı küresel teröristler arasında gösterirken, Batı ülkelerinin başkentlerinde terör eylemleri düzenlenmesi ve ABD’den babasının ölümünün intikamının alınması çağrıları yaptığını belirtmişti.