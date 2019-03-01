Suudi Arabistan Bin Ladin’in Oğlunun Vatandaşlığını İptal Etti

Suudi Arabistan El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in vatandaşlığını iptal etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü Hamza Bin Ladin’in El Kaide’nin kilit liderlerinden biri olduğunu belirtmişti. Açıklamada kimliğinin ortaya çıkartılması ya da yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgilerin paylaşılması halinde 1 milyon dolara kadar para ödülü vereceği bildirilmişti.
Brookings Enstitüsü’ne göre 30 yaşlarında olduğu düşünülen Hamza, 11 Eylül saldırıları öncesinde Afganistan’da babasının yanında yaşıyordu. ABD’nin Afganistan’ı işgalinin ardından El Kaide’nin lider kadrosuyla birlikte Pakistan’a yerleşmişti.
El Kaide’nin yeni liderlerinden Ayman el Zevahiri, 2015’te bir sesli mesajla Hamza’yı örgütün genç sesi olarak tanıtmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Hamza’yı küresel teröristler arasında gösterirken, Batı ülkelerinin başkentlerinde terör eylemleri düzenlenmesi ve ABD’den babasının ölümünün intikamının alınması çağrıları yaptığını belirtmişti.
Hamza’nın ayrıca yurt dışındaki Amerikalılar’ın hedef alınması çağrısında bulunduğu, Suudi aşiretlere Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan’a karşı Yemen El Kaidesi’yle birleşme çağrısı yaptığı belirtiliyor.
Usame Bin Ladin, ABD özel kuvetlerinin 2011’de Pakistan’da yaşadığı eve yaptığı baskında öldürülmüştü. Hamza’nın o sırada İran’da ev hapsinde olduğu sanılıyordu. Baskının yapıldığı evde Bin Ladin’in yardımcılarının Hamza’yı babasıyla yeniden bir araya getirmeye çalıştığını gösteren belgeler ele geçirilmişti.
Suudi Arabistan’ın Hamza’nın elinden vatandaşlığını alma kararı Kasım ayında çıkarılan kraliyet talimatnamesiyle hayata geçirildi.
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