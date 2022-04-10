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Suudi Arabistan Bu Yıl 1 Milyon Hacı Adayına İzin Verecek

09.04.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan, bugün yaptığı açıklamada Temmuz ayındaki hac ibadeti için 1 milyon kişiye izin vereceğini duyurdu

Suudi Arabistan Bu Yıl 1 Milyon Hacı Adayına İzin Verecek

Suudi Arabistan bugün, ülke içinden ve dışından 1 milyon Müslüman’ın bu yılki hacca katılmasına izin vereceğini açıkladı.

Suudi Arabistan’ın kararı son iki yıldır pandemi kısıtlamaları nedeniyle büyük ölçüde azalan hacı sayısında keskin bir artış anlamına geliyor.

"Bu yıl hem yerli hem de yabancı 1 milyon hacıya hac ibadetini yerine getirme izni verildiğini" duyuran Hac Bakanlığı, Temmuz ayında gerçekleşecek olan haccın, 65 yaşın altındaki aşılarını tamamlamış hacı adaylarıyla sınırlı olacağını kaydetti.

Suudi Arabistan dışından gelen hacı adaylarının da ülkeye girişlerinden önceki 72 saat içinde yaptıracakları PCR testinden negatif sonuç aldıklarını kanıtlamaları istenecek.

İslam'ın beş şartından biri olan hacca, 2019 yılında yaklaşık 2,5 milyon kişi katılmıştı.

Ancak 2020'de pandeminin başlamasından sonra, Suudi yetkililer yalnızca bin kişinin hacca katılmasına izin verdi. Ertesi yıl, hacı adayı sayısı 60 bin kişiye çıkarıldı. Çekilişle belirlenen bu adayların Corona virüs aşılarını tamamlamış olma zorunluluğu vardı.

Bugünkü bakanlık açıklamasında da Suudi Arabistan hükümetinin "dünya çapında maksimum sayıda Müslümanın hacca gitmesini sağlarken" hacıların güvenliğini sağlamak istediği belirtildi.

Pandemi öncesinde hac turizmi, krallık için önemli bir gelir kaynağıydı ve yılda yaklaşık 12 milyar dolar getiriyordu. 2020 ve 2021 yıllarındaki kısıtlamalar, yurtdışında hacca gidemeyen Müslümanlar arasında kızgınlık yaratmıştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 34 milyon nüfuslu krallıkta şimdiye kadar 751 binden fazla pozitif vaka kaydedildi; 9 bin 55 kişi hayatını kaybetti.

Mart ayı başlarında Suudi Arabistan, kamusal alanlarda sosyal mesafe ve aşılıların ülkeye girişinde karantina zorunluluğu gibi çoğu kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu. Bu kararın da hacı adaylarının ülkeye girişini kolaylaştırması bekleniyor.

Karar, camiler de dahil "tüm açık ve kapalı yerlerde sosyal mesafe önlemlerinin" askıya alınmasını içeriyor. Suudi Arabistan’da maskeler artık sadece kapalı alanlarda zorunlu.

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