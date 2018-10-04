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Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

Büyükelçi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Büyükelçi Hireyci, dün öğleden sonra bakanlığa çağırıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın görüştüğü Büyükelçi Hireyci'ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi soruldu.

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Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hi

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