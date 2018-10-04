Suudi Arabistan Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığı’na Çağrıldı

Suudi Arabistanlı muhalif köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’ya (Jamal Khashoggi) İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ulaşılamadığı yolundaki haberler sonrasında Türk Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Türk ve Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin farklı açıklamalar yaptı. Kaşıkçı, Kraliyet ailesini hedef alan karşıt görüşleri sebebiyle hedef olabileceği endişesiyle geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’dan Amerika’nın başkenti Washington’a taşınmıştı. İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, Washington Post gazetesine de yazı ve haberleriyle katkıda bulunan Suudi gazetecinin binadan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştığını iddia ediyor. Türk yetkililerse Suudi köşe yazarının hala konsoloslukta olduğunu söylüyor. Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması Katar’a yönelik ambargo krizinin farklı taraflarında yer alan Türkiye ve Suudi Arabistan arasında gerilimin daha da artmasına yol açabilir. İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan yapılan yazılı açıklamada “Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasından ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Türk yetkililerle eşgüdüm içinde çalışıyoruz” denildi.

Cemal Kaşıkçı nerede? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Çarşamba günü yaptığı açıklamada yetkililerin Suudi gazetecinin hala konsolosluk binasında bulunduğu kanaatinde olduğunu belirtmişti. İbrahim Kalın, “Elimizdeki bilgiye göre Suudi vatandaşı olan bu kişi hala İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda” ifadelerini kullanmıştı. Reuters haber ajansına konuşan ve hedef olabileceği kaygısı sebebiyle sadece ismini veren Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice, Kaşıkçı’nın Salı günü bir sonraki hafta evlenmek için gereken belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna gittiğini söylemişti. Diplomatik misyonlarda güvenlik sebebiyle cep telefonları binaya alınmadığı için Cemal Kaşıkçı da telefonunu nişanlısına bırakmıştı. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice, Associated Press haber ajansına konuşmuş, “Başına ne geldi bilmiyorum. Böyle bir şey nasıl olabildi onu da bilmiyorum. Hakkında açılmış bir dava yok. Şüpheli değil, herhangi bir şeyle de suçlanmadı. Aleyhinde hiçbir şey yok. Ülkesi tarafından görüşleri sevilmeyen bir adam sadece” diye konuşmuştu.

Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu haberini ilk duyuran Washington Post gazetesi editörlerinden Fred Hiatt “Endişeliyiz. Amerikalı, Türk ve Suudi yetkililer dahil Kaşıkçı’nın nerede olduğunu bulmamıza yardımcı olabileceğini düşündüğümüz herkese ulaştık” açıklamasını yaptı. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğunu bildiklerini ve konuyla ilgili daha fazla bilgi almaya çalıştığını söylemişti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çarşamba günü Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü ancak Cemal Kaşıkçı’nın durumunun telefon görüşmesinde gündeme gelip-gelmediği bilinmiyor. Gözaltına alınan milyarder prense yakındı Cemal Kaşıkçı bir dönem Suudi Arabistan’ın elit siyasi ve ekonomi çevreleriyle bağlantılı bir isimdi. 2015 yılında Suudi milyarder prens El Velid Bin Talal’in desteğiyle Bahreyn’den yayın yapan Al-Arab adlı bir uydu kanalı kurdu. Kanal sadece 11 saat yayında kaldıktan sonra kapatıldı. Uydu kanalına finansman sağlayan milyarder Prens Elvelid Bin Talal geçtiğimiz yıl veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, milyarder prens Ritz Carlton otelinde haftalarca gözaltında kalmıştı.

Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının ardından basın özgürlüğü kuruluşları da ayakta. Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü Suudi Arabistan Kralı Selman’a bir mektup göndererek Kaşıkçı’nın serbest kalmasını sağlaması talebinde bulundu. Kuruluştan yapılan açıklamada “Suudi Arabistan eğer iddia ettiği gibi daha açık bir toplum haline gelmek istiyorsa, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü kabul etmek zorunda” denildi. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de “Suudi yetkililerin devleti eleştiren gazetecileri sessizce gözaltına aldığı düşünülürse, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan konsolosluğundan girdiği gün çıkamaması endişe sebebidir” açıklamasını yaptı. Bin Ladin’le röportaj yapmıştı Kaşıkçı, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’le Afganistan ve Sudan’da birçok kez röportaj yapmıştı. Kaşıkçı son bir yıl boyunca Washington Post gazetesinde düzenli olarak Suudi Arabistan’ın Katar ve Kanada’ya yönelik politikalarını, Yemen’deki savaşı ve Riyad’ın medya ve aktivistlere yönelik baskısını eleştiren yazılar yazıyordu.