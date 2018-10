Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin iddiaları reddetti

Lagarde Suudi Arabistan’daki toplantıya gidecek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'ın talimatı ile öldürüldüğüne ilişkin iddialar iş dünyasında da kaygı ile karşılanıyor. 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan’da yapılması planlanan ekonomi zirvesine çok sayıda Batılı firma katılmayacağını açıkladı. Financial Times, The New York Times, The Economist gibi medya kuruluşları da toplantıya sponsonluk yapmayacaklarını duyurdu. Toplantıda veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın reform programını tanıtması ve yabancı şirketleri ülkede yatırıma teşvik etmesi hedefleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ise toplantıya katılmayı planlıyor. Lagarde, Cumartesi günü IMF’nin Endonezya’nın Bali Adası’nda yapılan yıllık toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili haberler karşısında "dehşete kapıldığını" belirtti. Lagarde, "İnsan hakları, bilgi alma özgürlüğü temel haklardır ve dehşet verici haberler yayınlanıyor, dehşete kapıldım" şeklinde konuştu.