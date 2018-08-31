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Suudi Arabistan çılgın projenin düğmesine bastı! Hedefte Türkiye ve Katar var

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 21:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Katar’ın karayla bağlantısını keserek Körfez'de Türkiye ile ilişkisi en iyi olan ülkeyi ada devletine dönüştürme projesine start verdi. Projede kullanılacak olan dünyanın en büyük ekskavatörü Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptı.

Suudi Arabistan çılgın projenin düğmesine bastı! Hedefte Türkiye ve Katar var

Katar’ın Suudi Arabistan’la kara bağlantısını koparacak kanalı açmak için tasarlanan 65 metre yüksekliğindeki dünyanın en büyük ekskavatör Atletti Livin Ctr Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptı.

AMAÇ: KATAR'I TAMAMEN İZOLE ETMEK

Katar, Suudi Arabistan’ın başını çektiği aralarında Mısır’ın da bulunduğu bazı körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınmış ve her türlü ilişkiler kesilmişti. Suudi Arabistan’ın Katar’ı tamamen izole etmek için böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın, 60 kilometre uzunluğunda 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinlikte açacağı tünel için oluşturulan Kanal Konsorsiyumda 9 firmanın yer alacağı kaydedildi.

"BİZDEN BAŞKA COĞRAFYA DEĞİŞTİREBİLECEK ÜLKE YOK"

Suudi Arabistan’ın kraliyet danışmanı Saud al-Qahtani projenin, Suudi Krallığı tarafından aylarca önce planlandığını söyledi. Al Qahtani, "Bölgedeki coğrafyayı değiştirecek olan Doğu Salwa Ada Kanal Projesinin uygulanmasının detaylarını sabırsızlıkla bekliyor. Dünyada, bu büyük ülkenin haricinde coğrafyayı değiştirecek kimse yoktur. Bugün, bir yarımada devletini tarihteki en büyük coğrafi değişimle ada haline getirecek olan projenin detayları ortaya çıkacak" dedi.

Qahtani, projenin Körfez ülkeleri arasında deniz ulaşımını ve dolayısıyla turizme destek vereceğini belirtti. Qahtanı, gerekli onayın alınmasından sonra kanalın bir yıl içinde işler hale geleceğini belirtti.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan Kraliyet yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Katar’da yayımlanan El-Watan gazetesi, geçen Nisan ayında Salwa projesinin komşu ülkelerin Katar’a saldırabileceğinin işareti olduğunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Katar kanal çılgın proje

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Yahudi bunlar. Trump’ın saksafoncuları
kibirinizle boğulun pis suud ailesi
bu araplar acaba cenete gidecekmii okadar luk un icinde ac insanlar aç cocuklar ac afrika varken
@hkaya1970 Cennet mi ? Bu krallık aileleri kendilerini firavun sanıyorlar çağın firavunları baksana bizden başka çoğrafya değiştirecek yok diye hava atıyor aptallar. Paraları çer çöp edip fakirlere yada zulüm gören müsümana yardım etmeyen nasıl girecek cennete ??
suudta şeref ne gezer
allah musluman lara birlik olun derken muslumanlar bir birlerinden ayriliyor
katara kurban olun, suudi arabistan amerikanın 73.eyaleti herkese duurulur
müslümanların içinde Araplar şüphesiz ki var! Ancak Arapların içinde müslüman yok! Bu da en ciddi kanıtıdır. Arapları tekrar Müslümanlaştırmak için bizim kontrol altına almamız lazımdır. Şu an Araplar en ciddi kâfir olanlari bile kiskandiriyor. not: Araplar derken Suudi lerden bahsediyorum.)
Birgun o petrol bitecek ve ABD götüren tekmeyi vuracak, Gıt gide Aptallasiyolar
Amerikan kuklası Suudlar.
Ümreye gidin dua edin belki düzelirrrr
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