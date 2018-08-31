Suudi Arabistan çılgın projenin düğmesine bastı! Hedefte Türkiye ve Katar var

Katar’ın Suudi Arabistan’la kara bağlantısını koparacak kanalı açmak için tasarlanan 65 metre yüksekliğindeki dünyanın en büyük ekskavatör Atletti Livin Ctr Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptı.
Katar, Suudi Arabistan’ın başını çektiği aralarında Mısır’ın da bulunduğu bazı körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınmış ve her türlü ilişkiler kesilmişti. Suudi Arabistan’ın Katar’ı tamamen izole etmek için böyle bir karar aldığı kaydedildi.
Suudi Arabistan’ın, 60 kilometre uzunluğunda 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinlikte açacağı tünel için oluşturulan Kanal Konsorsiyumda 9 firmanın yer alacağı kaydedildi.
Suudi Arabistan’ın kraliyet danışmanı Saud al-Qahtani projenin, Suudi Krallığı tarafından aylarca önce planlandığını söyledi. Al Qahtani, "Bölgedeki coğrafyayı değiştirecek olan Doğu Salwa Ada Kanal Projesinin uygulanmasının detaylarını sabırsızlıkla bekliyor. Dünyada, bu büyük ülkenin haricinde coğrafyayı değiştirecek kimse yoktur. Bugün, bir yarımada devletini tarihteki en büyük coğrafi değişimle ada haline getirecek olan projenin detayları ortaya çıkacak" dedi.
Qahtani, projenin Körfez ülkeleri arasında deniz ulaşımını ve dolayısıyla turizme destek vereceğini belirtti. Qahtanı, gerekli onayın alınmasından sonra kanalın bir yıl içinde işler hale geleceğini belirtti.
Konuyla ilgili Suudi Arabistan Kraliyet yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Katar’da yayımlanan El-Watan gazetesi, geçen Nisan ayında Salwa projesinin komşu ülkelerin Katar’a saldırabileceğinin işareti olduğunu yazdı.
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