"Suudi Arabistan Cinayeti İtiraf Ederek Bu İşten Sıyrılamaz"

Suudi Arabistan'ın, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürüldüğünü açıklamasının ardından, uluslararası kamuoyunda tepkiler devam ediyor. Açıklamayı yeterli bulmayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü RSF, "Tümüyle aydınlatılıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını" bildirdi. RSF yöneticisi Johann Bihr, bu açıklamanın ardından uluslararası bir soruşturma açılması ihtiyacının daha da arttığını belirterek, bunun için hem BM'ye hem de tek tek ülkelere baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi. Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Balkanlar ve Merkez Asya masası sorumlusu Johann Bihr, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamasını VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Açıklamanın tatmin edici olmaktan çok uzak olduğunu dile getiren Bihr, "İki hafta süren inkardan ve tezat ifadelerden sonra gelen bu itiraf şok edici. Gazetecileri, yabancı bir ülkedeki diplomatik binasında katleden, RSF'in basın özgürlüğü listesinde 180 ülke arasında 169'uncu sırada yer alan, gazetecileri kırbaçlayan, kaçıran, cezaevlerine tıkan bir rejime bu kadar tepkisiz kalınmasına devam edemeyiz. Riyad'ın bu sorunu bu şekilde çözmesine izin vermek, onlara 'öldürme ruhsatı' vermek anlamına geliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

RSF ve insan hakları derneklerinin uluslararası soruşturma açılması çağrısına henüz BM'den bir yanıt alamadıklarını belirten Johann Bihr, "Ama Türkiye'den bir diplomat, AFP'ye Türkiye'nin BM'ye uluslararası bir soruşturma açılmasını gerekli görmediğini açıkladı. Bu resmi bir açıklama değil ama sanırım bizim çağrımıza olumlu yanıt gelmeyecek. Bekliyoruz. Ama BM'nin Türkiye'nin başvurusunu beklemeden soruşturma açma yetkisi de var. BM, kendiliğinden bir soruşturma açabilir. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Cinayeti itiraf eden açıklama ile durumun eskisinden daha ciddi bir noktaya ulaştığını dile getiren Bihr şunları söyledi: "Şimdi Suudi Arabistan bu açıklama ile başı dik, onurlu bir çıkış kapısı bulduğunu düşünüyor. Bazı üst düzey istihbarat yetkililerini görevden alarak bu işi kapatmak istiyor belli ki. Ama bugün o konsolosluk binasında ne olup bittiğinin tüm açıklığıyla ortaya konulması, sorumluların açıkça belirlenmesi, katliam emrini kimin verdiği ve önceden hazırlanıp hazırlanmadığının tümüyle ortaya konulması gerekiyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Pek çok alanda eylemler yapma planını tartışıyoruz. Kısa ve uzun vadede bu iş çözülene kadar eylemlerimizi yoğunlaştıracağız. Tüm yetkililer üzerinde baskıları artıracağız. Riyad rejiminin bu işten bu kadar kolay sıyrılmasına izin vermeyeceğiz. Riyad’la ilişkileri olan ülkelere baskı yapmaya devam edeceğiz."