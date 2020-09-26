HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suudi Arabistan’da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi

Suudi Arabistan’da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da 120 bin yıl öncesine ait yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfedildi. Ayak izlerinden bazılarının, bölgedeki insanlara ait en eski kanıtlar olabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan’da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi

Araştırmacılar, Suudi Arabistan'ın Nefud Çölü'ndeki kurumuş bir göl olan Alathar Gölü havzasında yapılan araştırma sırasında yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfetti. Alathar Gölü çevresinde keşfedilen 376 antik şekil arasında, insan ayak izi haricinde atlara, develere ve fillere ait izler de tespit edildi.

1becf0fbc873c9951b8088c02b009936

Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü'nden araştırmanın baş yazarlarından biri olan Mathew Stewart, yaptığı açıklamada, "Bu bulguların potansiyelini hemen fark ettik” dedi. Teyit edilmesi halinde insanlara ait olduğu düşünülen ayak izlerinin Arap Yarımadası’nda insan türünün en eski tarihli kanıtları olabileceği belirtildi.

b544770af22a57c82cf58fd3b7996bde

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
25 kişinin öldüğü uçak böyle düştü25 kişinin öldüğü uçak böyle düştü
2020-YDS sınav günü açık olacak Nüfus Müdürlükleri listesi!2020-YDS sınav günü açık olacak Nüfus Müdürlükleri listesi!
En Çok Okunan Haberler
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Diğer Haberler
Ukrayna'da askeri uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
25 kişinin öldüğü uçak böyle düştü
Koronavirüs karantinası, kuşların ötüşlerini nasıl değiştirdi?
Koronavirüs karantinası kuşların ötüşünü değiştirdi
Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme
Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme
ABD'li firmadan açıklama: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor
'Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor'
ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
Paris’teki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi
Paris’teki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.