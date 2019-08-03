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Suudi Arabistan'da bekletilen Türk TIR'larının geçişine izin verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 03:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan makamları, 21 Temmuz'dan beri beklettiği Türk TIR'larının geçişine izin verdi.

Suudi Arabistan'da bekletilen Türk TIR'larının geçişine izin verildi

Türk şoförler, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 12 gündür bekletildikleri Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndan bu akşam çıkmaya başladıklarını anlattı.

Duba Limanı gümrük görevlilerinin akşam saatlerinden itibaren evraklarını ellerine teslim etmeye başladığını aktaran şoförler, 85 tırdan 60'ının limandan çıktığını diğerlerinin ise yarın çıkacaklarını ifade etti.

'12 GÜN ÇOK ZOR GEÇTİ'

Bu ülkedeki aşırı sıcaktan dolayı 12 günü zor geçirdiklerini ifade eden şoförler, son olarak arkadaşlarından birinin sıcak nedeniyle fenalaştığını söyledi.

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk TIR'larının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan tır geçiş izni

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