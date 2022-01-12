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Suudi Arabistan’da bir ilk! Cinsel tacizcinin adını açıkladılar

12.01.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde yaşayan bir şahıs, müstehcen sözler söyleyerek taciz ettiği kadının şikayetçi olmasının ardından tutuklandı. Medine mahkemesi, cinsel tacizde bulunan adamın isminin ve cezasının açıklanmasına karar verdi.

Suudi Arabistan’da bir ilk! Cinsel tacizcinin adını açıkladılar

Suudi Arabistan’da mahkeme, 2018 yılında düzenlenen bir yasa kapsamında ilk kez bir kadına cinsel tacizde bulunan kişinin adını açıkladı. Mahkeme tarafından 8 ay hapis ve bin 330 dolar para cezası verilen kişinin adının ise Yaser el Arawi olduğu açıklandı.

GECİKMİŞ BİR ADIM

Suudi Arabistan’da geçtiğimiz yıl alınan yasa ile tacizcilerin isimleri ile aldıkları cezaların açıklanması kararlaştırıldı. Yapılan değişiklik Körfez Krallığı’nda pek çok kişi tarafından da memnuniyetle karşılanarak alınan yeni kararın gecikmiş bir adım olduğu belirtildi.

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2018 yılında yürürlüğe giren bir başka yasayla birlikte ülkede, cinsel tacizden yargılanarak suçlu bulunanlara 2 yıl hapis ve 27 bin dolar para cezası veriliyor. İşlenen suçun tekrarlanması üzerine ise suçlular 5 yıl hapis ve 80 bin Dolar para cezası alıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan taciz
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