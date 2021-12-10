Suudi Arabistan'da develere botoks ve dolgu yapıldı! 43 deve diskalifiye edildi

Akıllara durgunluk veren olay Suudi Arabistan'da gerçekleştirildi. Devlete ait Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre, Suudi yarışmacılar develere botoks enjeksiyonları ve dolgu enjeksiyonları uyguladı.

43 devenin yarışmadan diskalifiye edildiği açıklanırken, güzellik yarışmacılarına şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük baskı olduğu kaydedildi. Ülkede develerin herhangi bir estetik operasyondan geçip geçmediği ileri teknoloji kullanılarak tespit edildiği belirlenirken, söz konusu botoks hayvanların dudak ve başlarına uygulandı.

Geçmiş festivallerde yetiştiriciler, develerin tüylerini koyulaştırmak için hayvanları yağla kaplamışlardı.

ÖDÜL, 66 MİLYON DOLAR

Bununla birlikte bu ayın başlarında başlayan geleneksel Kral Abdülaziz Deve Festivali, en güzel deve yetiştiricilerini yaklaşık 66 milyon dolarlık ödül için yarışmaya davet ediyor. Develeri daha çekici hale getirmek için botoks enjeksiyonları, yüz germe ve diğer kozmetik değişiklikler kesinlikle yasak. Jüri üyeleri kazananı develerin başlarının, boyunlarının, hörgüçlerinin ve duruşlarının şekline göre belirliyorlar.



