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Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Resmi televizyon, Yemen'deki Husiler'in Abha Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısında çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na bir füze düştü. Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzenin havalimanına isabet ettiğini duyurdu.

Resmi televizyon ise, havalimanında en az 26 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Husilerin Al Mesirah televizyon kanalı, bu sabah havalimanının kruz füzesiyle hedef alındığını aktarmıştı. Koalisyon açıklaması, saldırıyı doğrulamış oldu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap Koalisyonu, Yemen'de İran destekli Husiler'e karşı savaşıyor. Yemen'den daha önce birçok kez Suudi Arabistan'a füze atılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen Abha füze saldırısı

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